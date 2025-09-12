Momenti di paura sulla Tangenziale di Napoli, dove un tamponamento ha provocato l’incendio di un’auto all’altezza della galleria Vomero Est, in direzione Corso Malta.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto più veicoli e una delle auto, a seguito dell’impatto, ha preso fuoco. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e dei vigili del fuoco.

Traffico in tilt

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, il varco d’accesso alla galleria è stato temporaneamente chiuso al traffico, con le auto costrette a fermarsi prima dell’ingresso. La circolazione ha subito forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità stradali hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.