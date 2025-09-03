Un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario ha scosso il Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli. L’aggressione è avvenuta martedì 2 settembre intorno alle ore 22:00, quando un’infermiera stava assistendo i pazienti in Triage.

L’aggressione in Pronto Soccorso

Secondo quanto ricostruito, una paziente ha preteso di essere curata per prima, ignorando l’ordine di priorità stabilito dagli operatori sanitari. Al rifiuto dell’infermiere di interrompere l’assistenza in corso, la donna lo ha aggredito.

Prima le minacce verbali, poi i colpi alla testa e al corpo, con una borsa contenente probabilmente un oggetto appuntito. L’infermiere ha riportato un trauma cranico e un taglio alla spalla sinistra.

I colleghi hanno immediatamente prestato soccorso e i medici del CTO hanno diagnosticato un trauma cranico secondario ad aggressione, con 10 giorni di prognosi per la guarigione.

Intervento della Polizia di Stato

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini. Sono stati effettuati i primi rilievi, acquisite testimonianze e raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’ospedale.

I protocolli di emergenza interna sono stati attivati immediatamente, come previsto in casi di aggressione a personale sanitario.