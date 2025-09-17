Si chiama Giuseppe Izzo, originario di Torre del Greco e prossimo ai 67 anni. Di lui non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri, quando è scomparso nelle acque di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’uomo non è considerato un disperso qualsiasi: i soccorritori ipotizzano che possa essere rimasto vittima di un annegamento durante una battuta di pesca subacquea.

La battuta di pesca all’arenicola

Izzo si era recato sul litorale domiziano insieme a un amico, con l’obiettivo di raccogliere arenicola, un verme marino molto utilizzato come esca nella pesca sportiva. I due si sono immersi intorno alle 8 del mattino dalla spiaggia libera accanto al lido Bikini, in località Baia Verde.

Normalmente questo tipo di immersione dura un paio d’ore, al massimo due ore e mezza. Alle 10.30, però, di Giuseppe Izzo non c’era più traccia.

Ricerche in corso

L’allarme è stato dato immediatamente dal compagno di pesca, che non vedendolo riemergere ha chiesto aiuto. Le ricerche sono tuttora in corso lungo il tratto di mare interessato, con l’impiego di mezzi e squadre specializzate.