La guardia costiera ha recuperato il corpo di Giuseppe Izzo, un 66enne di Poggiomarino, scomparso nel mare di Castel Volturno il 16 settembre mentre era impegnato in una battuta di pesca con un amico. Le ricerche, condotte con natanti e velivoli per quasi 48 ore, hanno portato al ritrovamento della salma nella mattinata di oggi.

La guardia costiera aveva avviato le ricerche nella zona di fronte al lido dove Izzo era scomparso, ipotizzando che l’uomo potesse essere stato trascinato dalla corrente verso una scogliera sommersa. La scogliera, situata a pochi metri dalla riva, presenta una profondità variabile tra un metro e tre metri.

La vedetta della guardia costiera ha individuato il corpo di Izzo proprio nella zona della scogliera, dove la corrente aveva spostato la salma che era rimasta sepolta sotto la sabbia del fondale. Il mare mosso delle ultime ore aveva reso difficile le ricerche, ma la perseveranza degli operatori ha permesso di localizzare il corpo.

La salma di Izzo è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia, che determinerà le cause della morte. La famiglia dell’uomo potrà finalmente trovare pace dopo le angosciose ore di ricerca.

La tragedia è un duro colpo per la comunità di Torre del Greco e per gli appassionati di pesca, che avevano manifestato preoccupazione per la scomparsa di Izzo. La guardia costiera ha svolto un lavoro encomiabile nella ricerca e nel recupero della salma, garantendo una degna conclusione alle ricerche.