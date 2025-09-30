La Polizia di Stato ha arrestato a San Giuseppe Vesuviano un uomo di 45 anni, Roberto D’Ippolito, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati agli stupefacenti. L’accusa è di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Il controllo in strada e la scoperta

Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno notato in via Ungaretti, all’angolo con piazza Mercato, un uomo fermo su uno scooter. Alla vista della volante, il 45enne ha cercato di allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo, ma è stato immediatamente fermato.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di sei involucri di hashish e di 180 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nel vano sottosella del motoveicolo sono stati rinvenuti altri 16 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 50 grammi.

La perquisizione in casa

Il controllo è poi proseguito nell’abitazione del sospettato. All’interno della camera da letto, i poliziotti hanno trovato:

due involucri di marijuana,

un coltello,

un taglierino,

vario materiale per il confezionamento della droga.

L’arresto

Alla luce degli elementi raccolti, il 45enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.