Tragedia nella notte a Napoli. Una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I, all’altezza del civico 87.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di giovedì 19 settembre. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover guidata da un ragazzo di 18 anni.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Le condizioni della vittima sono apparse subito critiche. Trasportata d’urgenza dal 118 all’Ospedale del Mare, la studentessa è morta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini sulla dinamica

Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Il giovane conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito. Intanto la patente gli è stata ritirata e la vettura posta sotto sequestro.