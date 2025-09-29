Momenti di grande apprensione a Striano per la scomparsa di Daniel Manzo, 15 anni, studente del liceo linguistico di Sarno. Del giovane non si hanno più notizie dalla notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre.

La scomparsa nella notte

Secondo quanto ricostruito dai familiari, Daniel la sera precedente, intorno a mezzanotte, aveva salutato i genitori per andare a dormire nella sua stanza. Al risveglio, il padre non lo ha trovato nel letto. La camera era vuota e del ragazzo nessuna traccia.

Il telefonino risulta spento e con sé Daniel non ha portato né documenti né denaro.

La denuncia e le indagini

I genitori, Antonio e Adriana, hanno immediatamente presentato denuncia ai carabinieri e alla polizia. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche nelle prime ore del mattino. Al vaglio ci sono le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del parco di via Risorgimento, dove vive la famiglia, e della stazione della Circumvesuviana.

Dalle verifiche è emerso inoltre che oggi Daniel non si è recato a scuola, come confermato dal liceo linguistico di Sarno che frequenta regolarmente.

Il profilo del ragazzo

Daniel viene descritto come un adolescente timido e introverso. Vive in Italia da cinque anni, dopo un periodo trascorso all’estero insieme alla famiglia.

L’appello della famiglia

I genitori lanciano un appello accorato: «Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque abbia informazioni si rivolga subito alle forze dell’ordine».