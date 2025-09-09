La piaga delle morti bianche continua a colpire in tutta Italia. Nelle ultime ore si sono registrati quattro gravi incidenti sul lavoro, costati la vita ad altrettanti operai.

Torino, operaio precipita dal cestello di una gru

A Torino, in via Genova 87, ha perso la vita Yosif Gamal, 68 anni, di origini egiziane, sposato e padre di tre figli. L’uomo è precipitato dal cestello di una gru mentre lavorava per la ditta Posting Service Sas.

Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine e la Procura di Torino, che ha aperto un’inchiesta coordinata dal pm Sofia Scapellato.

Catania, 53enne muore cadendo da un’impalcatura

A Riposto (Catania), Salvatore Sorbello, 53 anni, è morto sul colpo precipitando da un’impalcatura mentre lavorava all’ampliamento dei capannoni di un’azienda di serramenti per edilizia.

Sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal, mentre le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.

Monza, operaio schiacciato in azienda

Un altro incidente mortale si è verificato in provincia di Monza, dove un operaio di 48 anni è rimasto schiacciato da un macchinario all’interno di un’azienda.

L’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso.

Il segretario generale Uilm Lombardia, Vittorio Sarti, ha offerto assistenza legale ai familiari della vittima.

Sempre in Brianza, a Desio, un 37enne è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da dieci metri in un cantiere.

Roma, operaio muore sulla banchina del Tevere

A Roma, lungo la banchina del Tevere all’altezza di piazza Trilussa, un operaio è morto schiacciato da un macchinario.

Sul posto sono intervenuti polizia, scientifica e vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.