Brutta avventura per Stefano De Martino, 35 anni, conduttore Rai ed ex ballerino di “Amici”, derubato a Milano del suo prezioso orologio Patek Philippe del valore di circa 40mila euro. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Castelbarco, zona Bocconi, mentre il presentatore di “Affari Tuoi” si trovava a bordo della sua Mercedes.

Il trucco dello specchietto

I rapinatori hanno utilizzato il cosiddetto “trucco dello specchietto”, un metodo purtroppo molto diffuso a Milano e in altre grandi città. Uno scooter ha urtato lo specchietto laterale dell’auto di De Martino, costringendolo ad abbassare il finestrino per sistemarlo. È stato in quel momento che un altro scooter, con a bordo due uomini, si è avvicinato: uno di loro ha afferrato il polso del conduttore tentando di strappargli l’orologio.

La minaccia: “Lasciami o sparo”

Il presentatore ha provato a resistere, ma il rapinatore lo ha intimato con una frase agghiacciante: “Lasciami o sparo”. Non è chiaro se l’uomo fosse davvero armato, ma la minaccia ha convinto De Martino a non opporre ulteriore resistenza. I malviventi sono riusciti così a impossessarsi del prezioso Patek Philippe e a fuggire in sella allo scooter.

La denuncia alla polizia

Sconvolto ma illeso, De Martino ha immediatamente chiamato la polizia e sporto denuncia. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili, che avrebbero agito con un piano studiato nei minimi dettagli.

Stefano De Martino: carriera in ascesa

Per l’ex ballerino, nato e cresciuto a Torre Annunziata (Napoli), si tratta di un episodio che macchia un momento particolarmente positivo della sua carriera. Con la conduzione di “Affari Tuoi”, infatti, De Martino sta vivendo un periodo d’oro, con ascolti che superano i 6 milioni di spettatori a puntata.

Il fenomeno delle rapine di orologi di lusso

Il furto subito da Stefano De Martino rientra in un fenomeno sempre più diffuso: le rapine di orologi di lusso, spesso messe a segno con tecniche collaudate. Diversi i vip finiti nel mirino dei ladri negli ultimi anni:

Charles Leclerc, pilota Ferrari di Formula 1, derubato a Viareggio di un Richard Mille personalizzato dopo essere stato distratto da finti fan che gli chiedevano un selfie. I responsabili furono poi arrestati e condannati.

Fedez, rapper e produttore musicale, a cui scomparve un orologio da una villa a Forte dei Marmi. La denuncia fu formalizzata in commissariato a Milano.