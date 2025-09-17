Momenti di panico a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove un uomo di 37 anni ha estratto una pistola e ha sparato alcuni colpi durante una lite con un conoscente all’esterno di un locale pubblico.

La lite degenerata in sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto mentre i due uomini discutevano animatamente seduti tra i tavolini di un locale. Nel culmine della lite, il 37enne ha impugnato l’arma ed esploso alcuni colpi di pistola che, solo per caso, non hanno raggiunto il bersaglio.

L’uomo si è poi dato alla fuga, scatenando il panico tra i presenti.

L’intervento dei carabinieri

Immediata la risposta delle forze dell’ordine: sul posto sono arrivati i militari del Nucleo operativo e radiomobile e quelli della stazione di Mirabella Eclano, con quattro equipaggi.

Dopo un’attenta attività di ricerca, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il responsabile poco dopo l’accaduto.

Arresto e conseguenze giudiziarie

Il 37enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Benevento, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio, aggravato dal fatto che si sia verificato in un luogo pubblico affollato, resta ora al vaglio della magistratura.