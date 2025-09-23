Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro storico di Salerno, dove si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due uomini di origine nordafricana. Entrambi sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, le vittime sarebbero state raggiunte da colpi di arma da fuoco:

uno dei due uomini è stato gambizzato,

l’altro è rimasto ferito di striscio alla testa.

I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno, coordinati dal maggiore Antonio Corvino.

Dalle prime informazioni, gli aggressori sarebbero due cittadini italiani. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili.

Il tema sicurezza nel centro storico

L’episodio riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza nel centro storico di Salerno, già in passato teatro di episodi di violenza e criminalità.