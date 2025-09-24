Un ausiliario del traffico del Comune di Bacoli è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in via Dragonara, dove i militari hanno notato il 32enne in compagnia di alcuni giovani nei pressi di un bar.

La perquisizione e i primi riscontri

Insospettiti da un possibile scambio di droga, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. L’uomo è stato trovato in possesso di marijuana. La successiva perquisizione della sua automobile, una Mercedes, non ha portato ad ulteriori rinvenimenti.

Diversa la situazione all’interno della sua abitazione nel centro cittadino: in camera da letto sono scoperti complessivamente 37.100 euro in contanti, nascosti in una scatoletta per sigarette, in due matrioske e in altri tre cofanetti.

La scoperta del deposito di droga

Messo alle strette, l’arrestato ha indicato un immobile in disuso utilizzato come deposito. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacenti:

24 grammi di cocaina,

quasi un chilo di hashish,

oltre un chilo e mezzo di marijuana,

56 grammi di ketamina più 9 dosi già confezionate,

581 pillole di ecstasy (MDMA) di vari colori,

17 dosi di “cocaina rosa”.

Nello stesso locale sono trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arresto

Il 32enne è trasferito in carcere con l’accusa di detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione e individuare eventuali complici.