Ritrovato nel pomeriggio a Piazza Garibaldi Daniel Manzo, il ragazzo di 15 anni di Striano scomparso nelle prime ore di oggi. L’adolescente, studente del liceo linguistico di Sarno, era stato cercato a lungo dopo che la famiglia, non trovandolo più in casa, aveva lanciato l’allarme.

Il ritrovamento a Napoli

Intorno alle 17.00, le forze dell’ordine sono riuscite a localizzare il giovane grazie al segnale del suo cellulare, che era stato riacceso dopo diverse ore di silenzio. La cella telefonica agganciata nella zona di Piazza Garibaldi ha permesso ai familiari di raggiungere Napoli. Proprio una cugina, recatasi sul posto, ha riconosciuto Daniel nei pressi della stazione centrale, ponendo così fine all’ansia che aveva avvolto l’intera comunità di Striano.

La scomparsa da Striano

Il ragazzo era stato visto l’ultima volta ieri sera, poco dopo la mezzanotte, quando aveva salutato i genitori per andare a dormire. Al mattino, la sua stanza era vuota: niente documenti, niente soldi, telefono spento. Il padre e la madre, Antonio e Adriana, avevano sporto subito denuncia a carabinieri e polizia, che avevano avviato le ricerche esaminando anche le telecamere di sorveglianza del parco di via Risorgimento e della stazione della Circumvesuviana.

Oggi il liceo di Sarno ha confermato l’assenza del giovane, che viene descritto come un ragazzo timido e introverso, da cinque anni residente in Italia con la famiglia dopo un periodo vissuto all’estero.

Sollievo della comunità

La notizia del ritrovamento ha riportato serenità ai genitori e ai familiari, che per ore avevano temuto il peggio. L’intera comunità di Striano, che aveva seguito con apprensione la vicenda, accoglie con sollievo la fine positiva della scomparsa.