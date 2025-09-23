Un uomo di 40 anni salvato dai carabinieri a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dopo aver minacciato di togliersi la vita a causa di gravi difficoltà personali.

La chiamata al 112

Nella serata di domenica 21 settembre, l’uomo ha contattato il 112, confessando di vivere da tempo senza acqua, luce e gas e di non potersi garantire nemmeno il minimo sostentamento alimentare. Durante la telefonata, ha dichiarato di avere un coltello puntato al collo e di voler compiere un gesto estremo.

L’intervento dei carabinieri

Grazie alla geolocalizzazione della chiamata, i militari della stazione di Vairano Scalo sono intervenuti rapidamente sul posto. Mantenendo il contatto telefonico con l’uomo, lo hanno rasserenato e convinto a consegnare il coltello, evitando così il suicidio.

Assistenza psicologica e sociale

Il 40enne è affidato ai servizi sanitari territoriali, che hanno attivato un percorso di assistenza psicologica e supporto sociale, volto a risolvere le criticità abitative e personali che avevano portato alla drammatica situazione.