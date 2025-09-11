Un uomo di 53 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) mentre tentava di mettere a segno una truffa ai danni di un’azienda orafa locale.

Il piano del falso corriere

L’uomo si era presentato alla ditta indossando una divisa contraffatta di un’agenzia di spedizioni, con l’intento di ritirare un pacco contenente gioielli in oro del valore di circa 135mila euro. Il suo arrivo era preannunciato alla segreteria aziendale da alcuni complici, ancora in fase di identificazione.

Secondo gli investigatori, i malviventi sarebbero riusciti a intercettare le comunicazioni tra l’azienda e i veri destinatari della merce, probabilmente attraverso un accesso abusivo ai sistemi informatici.

I controlli e l’arresto

I carabinieri hanno bloccato l’uomo poco prima che potesse ritirare il prezioso carico. Nel furgone utilizzato per il colpo è trovato un borsone contenente altre divise di corrieri riconducibili a differenti società di spedizioni, insieme a timbri falsificati.

Indagini sui complici

Le indagini sono ora concentrate sull’individuazione dei complici e sul metodo utilizzato per penetrare nei sistemi informatici della ditta. Gli inquirenti ipotizzano che si tratti di un gruppo organizzato specializzato in frodi informatiche e furti su commissione nel settore orafo.