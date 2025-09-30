Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di ieri a Napoli, nel quartiere Capodimonte. Nello schianto, avvenuto all’incrocio tra via Miano e via Lucio Amelio, ha perso la vita Francesco Ciccarelli, 62 anni, centauro originario della città.

La dinamica dell’incidente

Secondo i rilievi dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, coordinata dal generale Ciro Esposito, la tragedia è stata innescata da una Fiat Panda guidata da un 67enne.

L’auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta in via Miano, andando a colpire prima tre vetture in sosta e poi travolgendo due motocicli che procedevano nel senso opposto di marcia.

Il bilancio: un morto e un ferito grave

Francesco Ciccarelli, in sella a uno scooter Kymco, è soccorso in codice rosso e trasportato al CTO di Napoli. Nonostante i tentativi disperati dei medici, il motociclista è deceduto poco dopo il ricovero a causa di un gravissimo trauma cranico.

Il secondo centauro, anch’egli coinvolto nello scontro, è ricoverato in codice rosso al Cardarelli, con prognosi riservata.

Indagini sul conducente della Panda

L’attenzione degli investigatori è ora rivolta al 67enne al volante della Fiat Panda, che ha perso il controllo del mezzo. Per chiarire le cause dell’incidente sono disposti i test tossicologici e alcolemici: sarà determinante capire se lo schianto sia provocato da una condizione psicofisica alterata o da un improvviso malore.

Comunità sotto shock

L’incidente ha paralizzato una delle arterie più trafficate di Napoli, scatenando il caos nella zona. L’intera comunità di Capodimonte è profondamente scossa per l’ennesima tragedia della strada, che riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana lungo vie ad alta densità di traffico come via Miano.