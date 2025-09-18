Gravissimo incidente ieri sera, poco dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli. Una moto con a bordo due persone ha perso il controllo all’uscita della galleria Monte Sant’Angelo est, in direzione Capodichino, ed è finita violentemente contro le barriere di protezione.
Le vittime
Il conducente del mezzo è morto sul colpo a causa del violento impatto. La passeggera, una donna, è deceduta pochi minuti dopo nonostante i tentativi di soccorso.
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, la moto viaggiava a una velocità di almeno 140 km/h. Subito dopo l’uscita dalla galleria, il mezzo avrebbe perso aderenza andando a schiantarsi a tutta velocità contro le barriere laterali.
I soccorsi
Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per entrambi gli occupanti del veicolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.