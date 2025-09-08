Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo la Strada Provinciale 331 (ex Statale 158), che collega Raviscanina a Sant’Angelo d’Alife. A perdere la vita è stato Giuseppe Guarda, 32enne di Piana di Monte Verna, molto conosciuto nella sua comunità.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro stava percorrendo la strada in sella alla sua Ducati, in direzione Alife. Giunto in prossimità di un ampio curvone, avrebbe perso il controllo della moto, finendo violentemente al suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Piedimonte Matese, un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Un tratto di strada pericoloso

Il punto dell’incidente si trova nei pressi della località Quattroventi di Raviscanina, lungo un percorso caratterizzato da rettilinei, curve e dossi, spesso trafficato poiché rappresenta una delle principali arterie dell’alto casertano verso il Matese.

Le cause esatte dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno ascoltando anche i testimoni presenti al momento dell’incidente.

Cordoglio e lutto cittadino

La morte di Giuseppe Guarda ha destato sconcerto e dolore a Piana di Monte Verna, dove il giovane lavorava come imbianchino ed era molto apprezzato per il suo carattere riservato e gentile.

Il sindaco del paese, Stefano Lombardi, ha espresso pubblicamente cordoglio con un messaggio sui social:

«Giuseppe era un ragazzo serio, riservato e perbene. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale. Le più alte forme di rispetto restano il silenzio e la preghiera».

Il primo cittadino ha inoltre proclamato per oggi il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del 32enne.