Un fuoristrada della Protezione Civile si è ribaltato lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta” nei pressi dell’uscita di San Clemente. A bordo c’erano quattro giovani volontari, tra cui due ragazze minorenni.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, un Defender, ha perso l’equilibrio in una curva e si è ribaltato su un fianco. Il 19enne a bordo è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco per essere trasportato d’urgenza all’Ospedale di Caserta in condizioni gravi.

Le due ragazze di 17 anni sono rimaste ferite in modo lieve e sono state portate alla clinica Pineta Grande per medicazioni e controlli. Il quarto giovane è rimasto praticamente illeso.

Soccorsi e conseguenze sulla viabilità

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo, causando rallentamenti significativi in entrambe le direzioni.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale.