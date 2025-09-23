Momenti di paura la scorsa notte in un’abitazione del comune costiero di Piano di Sorrento, dove un 41enne con problemi psichici ha aggredito i familiari durante una violenta crisi psicotica.

L’intervento dei carabinieri

Allertati dal personale del 118, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento sono intervenuti trovando l’uomo in forte stato di agitazione. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 41enne ha cercato di lanciarsi dal balcone ma è stato afferrato per le gambe dai carabinieri, quando ormai si trovava oltre il parapetto.

La colluttazione e il ricovero

Nonostante i tentativi dei medici di calmarlo, l’uomo ha continuato a opporre resistenza. Solo dopo una dura colluttazione i militari sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. È stato poi trasferito al reparto psichiatrico dell’ospedale di Torre del Greco.

Feriti i carabinieri

Nell’operazione, i militari intervenuti hanno riportato lesioni con una prognosi di 10 giorni.