Questo mese la Campania offrirà tantissimi opportunità per meravigliarsi ancora. In programma tante mostre fotografiche e di pittura che si terranno a Napoli e in Campania.

Mostre a Napoli

– Il Sole Nero: una mostra al Castel Nuovo – Maschio Angioino, fino al 24 settembre 2025

– Tomaso Binga. Io sono Io. Io sono Me: una mostra personale di Tomaso Binga alla Galleria Tiziana Di Caro, fino al 12 settembre 2025

– Rebecca Horn — Bodylandscape: una mostra di Rebecca Horn allo Studio Trisorio, fino al 15 settembre 2025

– Ciro Battiloro – Silence is a gift: una mostra di Ciro Battiloro all’Al Blu di Prussia, fino al 13 settembre 2025

– Paolo Bini, Nient’altro che Pittura: una mostra di Paolo Bini alla Galleria Alfonso Artiaco, fino al 6 settembre 2025

– Selene Cardia, Chiodi d’ambra: una mostra di Selene Cardia alla Galleria Alfonso Artiaco, fino al 6 settembre 2025

– Loophole: una mostra a Casa Di Marino, fino al 14 settembre 2025

Mostre in Campania

– La forma del pensiero: una mostra al Museo ARCOS di Benevento, dal 4 settembre 2025 al 6 gennaio 2026

– ATTESA 2025: una mostra nel centro storico di Morcone, dal 12 al 25 agosto e poi il 13 e 14 e 27 e 28 settembre 2025

– JR. Chi sei, Napoli?: una mostra alle Gallerie d’Italia di Napoli, fino al 5 ottobre 2025

– Daniele Ratti. Due cuori e una capanna: una mostra fotografica di Daniele Ratti alle Gallerie d’Italia di Napoli, fino al 14 settembre 2025

– Picasso. Il linguaggio delle idee: una mostra alle Gallerie d’Italia di Napoli, fino al 28 settembre 2025