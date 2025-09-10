Blitz dei Carabinieri Forestali di Summonte, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, in un’azienda di pasticceria situata a Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino). Nel corso di un controllo mirato alla sicurezza agroalimentare, i militari hanno sequestrato oltre una tonnellata di alimenti scaduti, non più idonei alla vendita né al consumo.
Prodotti scaduti e locali in pessime condizioni
Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi prodotti con data di scadenza superata, stoccati all’interno dei locali adibiti alla lavorazione.
Oltre alla merce non conforme, i militari hanno accertato anche gravi carenze igienico-sanitarie negli ambienti di produzione: superfici sporche, banchi da lavoro e attrezzature non adeguatamente sanificate.
Per questo motivo, sono state impartite prescrizioni urgenti al fine di eseguire una pulizia straordinaria dei locali e delle attrezzature.
Sanzioni e provvedimenti
Alla luce delle irregolarità riscontrate, al legale rappresentante dell’azienda è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.300 euro. Tutti i prodotti non conformi sono stati sequestrati.
Controlli a tutela del consumatore
L’operazione rientra nelle attività costanti dei Carabinieri volte a tutelare la salute dei consumatori e a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare.
I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle filiere produttive e di distribuzione, per prevenire rischi per la collettività.