Blitz dei Carabinieri Forestali di Summonte, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, in un’azienda di pasticceria situata a Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino). Nel corso di un controllo mirato alla sicurezza agroalimentare, i militari hanno sequestrato oltre una tonnellata di alimenti scaduti, non più idonei alla vendita né al consumo.

Prodotti scaduti e locali in pessime condizioni

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi prodotti con data di scadenza superata, stoccati all’interno dei locali adibiti alla lavorazione.

Oltre alla merce non conforme, i militari hanno accertato anche gravi carenze igienico-sanitarie negli ambienti di produzione: superfici sporche, banchi da lavoro e attrezzature non adeguatamente sanificate.

Per questo motivo, sono state impartite prescrizioni urgenti al fine di eseguire una pulizia straordinaria dei locali e delle attrezzature.

Sanzioni e provvedimenti

Alla luce delle irregolarità riscontrate, al legale rappresentante dell’azienda è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.300 euro. Tutti i prodotti non conformi sono stati sequestrati.

Controlli a tutela del consumatore

L’operazione rientra nelle attività costanti dei Carabinieri volte a tutelare la salute dei consumatori e a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle filiere produttive e di distribuzione, per prevenire rischi per la collettività.