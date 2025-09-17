La polizia locale di Afragola, diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, ha portato a termine un’operazione di controllo nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli contro il fenomeno della Terra dei Fuochi.
L’ispezione in via Cavallotti
Durante una verifica effettuata in un’attività commerciale dedita alla vendita di arredi in via Cavallotti, gli agenti hanno notato una porta che conduceva a un altro locale.
Alla richiesta di aprirla, il titolare ha mostrato un secondo ambiente in cui era attiva una falegnameria con laccheria, in funzione senza le necessarie autorizzazioni.
Violazioni ambientali e di sicurezza
L’attività risultava priva delle certificazioni obbligatorie in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La falegnameria, collocata in un palazzo abitato nel pieno centro cittadino, è stata quindi posta sotto sequestro dagli agenti.
Denuncia per il titolare
Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente.
L’operazione rientra nel piano di prevenzione e repressione coordinato dal viceprefetto Ciro Silvestro, incaricato dal Governo presso la Prefettura di Napoli.