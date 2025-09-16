Un semplice complimento rivolto a una giovane donna si è trasformato in un episodio di violenza a Secondigliano, dove un 27enne napoletano incensurato è stato ferito con una coltellata alla spalla.

L’episodio nel locale di corso Secondigliano

I fatti si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 4, in un locale ormai prossimo alla chiusura. Il ragazzo, identificato come G.B., stava mangiando un panino quando ha notato una giovane donna che camminava da sola. Le ha rivolto la frase «Come sei carina», senza gesti o atteggiamenti molesti.

Pochi istanti dopo, un giovane dai capelli corti, presumibilmente maggiorenne, si è alzato da un tavolo e lo ha affrontato con aria minacciosa. «Come ti sei permesso di importunare la mia amica?», avrebbe detto prima che la discussione degenerasse. Nonostante le spiegazioni pacate del 27enne, l’aggressore ha estratto un coltello e lo ha colpito alla spalla sinistra con un fendente rapido, per poi allontanarsi e uscire dal locale.

I soccorsi e la prognosi

In un primo momento la vittima ha sottovalutato la ferita, ma poco dopo, notando la camicia macchiata di sangue, si è recato al pronto soccorso del Cto di Napoli insieme a un amico. I medici gli hanno suturato la lesione e lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, che hanno identificato la vittima e avviato i primi accertamenti. Le indagini sono ora affidate ai poliziotti del commissariato di Secondigliano, che contano di risalire all’autore dell’aggressione attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza interne al locale.