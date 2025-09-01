Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura promuovo anche per il 2025 le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, un’iniziativa che è parte integrante del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’evento, in programma dal 24 al 26 settembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, sarà un’occasione di formazione, confronto e valorizzazione delle esperienze didattiche legate al linguaggio cinematografico.

Le tre giornate sono dedicate a docenti, dirigenti scolastici, DSGA e operatori del settore, con un ricco programma che include masterclass, seminari sull’educazione visiva, laboratori pratici, anteprime nazionali di opere realizzate da scuole e enti culturali e la presentazione di opportunità formative già attive o in programmazione. L’obiettivo è diffondere le migliori pratiche didattiche legate al cinema e valorizzare i progetti realizzati dalle scuole nell’ambito del piano CIPS.

Le scuole interessate possono iscriversi entro il 5 settembre 2025 attraverso il sito ufficiale: https://www.giornatecinemascuola.it/. Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con una delegazione di circa 5 persone, con il consiglio di includere il dirigente scolastico e il DSGA. Dopo l’iscrizione, i singoli partecipanti dovranno selezionare gli eventi a cui aderire, in base al programma dettagliato che sarà pubblicato successivamente.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile scrivere a: comunicazione.cips@istruzione.it.