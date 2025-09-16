Cocaina rosa, francobolli imbevuti di LSD, “svapo” stupefacente, droga dello stupro e polvere di funghi allucinogeni. È questo l’elenco delle sostanze trovate dai carabinieri all’interno dell’abitazione di un 24enne, arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

La perquisizione

Durante il blitz i militari hanno rinvenuto un barattolo di latte per neonati riempito con 126 grammi di marijuana, oltre a mille euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. In casa erano presenti anche strumenti per il confezionamento e il taglio delle dosi.

Ma la scoperta più insolita è avvenuta in salone, dove gli investigatori hanno trovato una scatola con circa cinquanta bottigliette di vetro. Al loro interno un liquido verde dal forte odore: secondo gli accertamenti si tratta di liquore alla marijuana, un infuso artigianale prodotto in casa.

Le indagini

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire la rete di contatti e, in particolare, per chiarire la diffusione dei cosiddetti “liquori verdi”, una nuova frontiera del mercato illegale che unisce stupefacenti e alcolici.