Una vera e propria piantagione di marijuana è stata scoperta ad Acerra, in località Spinelli, dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli al termine di una serie di appostamenti e controlli mirati.

La scoperta: 160 piante e oltre 2 chili di droga già essiccata

Nel terreno agricolo, distante dal centro abitato, i poliziotti hanno rinvenuto 160 piante di cannabis ancora in coltivazione. L’ispezione è poi proseguita in un capannone poco distante, dove erano custoditi 2,6 chili di infiorescenze già raccolte e pronte per la lavorazione, insieme ad attrezzature utilizzate per la produzione.

Gli arresti

Due uomini, di 59 e 57 anni, entrambi napoletani e con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza. Dovranno rispondere di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nell’abitazione del 59enne, gli agenti hanno trovato ulteriori 305 grammi di marijuana già confezionata.

Sequestri e indagini in corso

Tutto il materiale rinvenuto, compresa la piantagione, è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per ricostruire i canali di distribuzione della droga.

Secondo le prime verifiche, i due arrestati non avrebbero al momento legami diretti con la criminalità organizzata né risultano affiliati a clan di camorra.