A Napoli, gli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro una vasta area comunale in via Ponticelli, trasformata in discarica abusiva. L’intervento ha portato anche al deferimento di un uomo residente in zona, accusato di gestione e abbandono illecito di rifiuti, in violazione delle norme ambientali.

Rifiuti abbandonati e veicolo sequestrato

Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto diversi materiali smaltiti senza autorizzazione, tra cui:

cassette in plastica e legno;

massi e detriti;

scarti di natura domestica.

Contestualmente è stato sottoposto a sequestro penale un veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti.

Rischio ambientale e tutela della salute pubblica

L’operazione ha consentito di prevenire il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi in un’area definita “zona rossa” di Ponticelli, particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

L’area è stata posta sotto sequestro a tutela della salute pubblica e sarà oggetto delle procedure di bonifica previste dalla legge.