Sono 23 i Daspo emessi dal questore di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa avvenuta lo scorso 26 gennaio nella zona di corso Vittorio Emanuele, al termine della partita Turris-Sorrento, disputata allo stadio Liguori di Torre del Greco. I provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine, prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi compresi tra i cinque e i sei anni. In sette casi il Daspo è aggravato, poiché i destinatari erano già sottoposti allo stesso divieto.

La ricostruzione

Secondo quanto accertato dalle indagini, al termine della gara si verificò un duro scontro tra due frange del tifo organizzato della Turris, in disaccordo dopo la rottura di uno storico gemellaggio.

I partecipanti, di età compresa tra i 17 e i 49 anni, si sarebbero fronteggiati armati di cinghie, caschi e oggetti di fortuna, travisati per non essere riconosciuti. La rissa, esplosa nei pressi di un bar, degenerò con l’uso di sedie e tavoli del locale, provocando danni materiali e creando, come sottolineato dalla Questura, “un grave pericolo per la pubblica incolumità nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, acquisite dalla polizia e già diffuse in parte lo scorso luglio, hanno contribuito a identificare i responsabili, alcuni dei quali già raggiunti da misure cautelari nei mesi scorsi.