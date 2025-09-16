Un nuovo sciopero nazionale dei treni è in programma dalle 21:00 di domenica 21 settembre alle 21:00 di lunedì 22 settembre 2025. L’agitazione coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili cancellazioni e variazioni su convogli regionali, Intercity e Frecce.

Fasce orarie garantite

Come previsto dalla normativa, durante lo sciopero saranno attivi i servizi minimi essenziali:

Treni regionali: garantiti nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Treni nazionali: alcune corse a lunga percorrenza resteranno operative, consultabili sul sito Trenitalia.

Treni in viaggio: i convogli già partiti prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale se prevista entro un’ora dall’avvio della protesta.

Possibili disagi anche prima e dopo

Trenitalia avverte che le modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche nelle ore precedenti e successive allo sciopero. Non sono previste fasce di garanzia per i collegamenti FrecciaLink.

Rimborsi e cambio prenotazione

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio hanno diritto a:

Rimborso integrale fino all’orario di partenza del treno prenotato (per Intercity e Frecce).

Rimborso entro le 24:00 del giorno precedente lo sciopero (per treni regionali).

In alternativa, è possibile riprenotare il viaggio alle stesse condizioni, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Dove consultare i treni garantiti

Trenitalia: sito ufficiale e sezione Infomobilità.

Trenord: portale dedicato e App.

Trenitalia Tper: elenco online dei servizi garantiti.

Numero verde gratuito Trenitalia: 800 89 20 21.

Biglietterie e assistenza clienti in stazione.

Sciopero Autoferrotranvieri il 22 settembre

Oltre ai treni, lunedì 22 settembre 2025 è previsto anche uno sciopero del personale Autoferrotranvieri, con possibili variazioni per i servizi bus. Anche in questo caso restano valide le fasce garantite dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Lo sciopero dei treni del 21-22 settembre 2025 causerà inevitabili disagi, ma conoscere in anticipo fasce orarie, treni garantiti e modalità di rimborso aiuta i viaggiatori a pianificare meglio i propri spostamenti.