Sciopero dei Treni: possibili cancellazioni e variazioni dal 2 al 3 ottobre.

Un’ora di sciopero è prevista dalle 21 di giovedì 2 alle 20:59 di venerdì 3, che potrebbe causare cancellazioni o variazioni dei treni. L’impatto concreto dipenderà dalla partecipazione del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I passeggeri potrebbero dover affrontare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione dell’agitazione sindacale. È importante verificare gli orari e le informazioni sui treni prima di partire.

Per minimizzare l’impatto dello sciopero, è consigliabile sempre verificare gli orari e le informazioni sui treni prima di partire; controllare le notizie aggiornate sul sito web di Trenitalia o Trenord e pianificare il viaggio in anticipo per considerare eventuali alternative.