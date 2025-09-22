L’Eav, azienda di trasporto pubblico della Regione Campania, ha diffuso i primi dati relativi allo sciopero odierno. Su circa 1.500 dipendenti presenti nelle ore interessate dall’agitazione, hanno aderito 128 lavoratori, pari a una percentuale dell’8,5%.

I disagi maggiori sulle linee ferroviarie

Le adesioni più alte si registrano tra il personale viaggiante ferroviario delle linee Vesuviane e Flegree, dove lo sciopero ha coinvolto oltre il 50% degli addetti.

Linee Flegree: servizio ferroviario interrotto a causa dell’adesione dei capistazione.

Linee Vesuviane: circolazione ridotta al 50% con 33 treni soppressi su 58 programmati nella fascia oraria interessata.

Linea Napoli–Piedimonte: soppressa una sola corsa.

Linea metropolitana Piscinola–Aversa: servizio regolare.

Trasporto su gomma quasi regolare

Per quanto riguarda il servizio automobilistico, lo sciopero ha avuto un impatto contenuto: solo 26 autisti hanno aderito, provocando poche soppressioni di corse.