Tragedia all’alba sulle strade della provincia casertana a San Felice a Cancello. Un uomo di 62 anni, residente a Pomigliano d’Arco e appassionato di ciclismo, ha perso la vita in un incidente mentre percorreva in bici le campagne intorno a San Felice a Cancello. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe tentato di schivare un cinghiale sbucato improvvisamente sulla carreggiata. La manovra gli è stata fatale: avrebbe perso l’equilibrio finendo sotto un furgone in transito.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia ha destato profonda commozione nella comunità di Pomigliano d’Arco, dove l’uomo era conosciuto e stimato.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.