Un serio incidente stradale si è verificato lungo l’Asse Mediano (SS 162), arteria che collega diversi comuni dell’hinterland nord di Napoli. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro automobili e uno scooter.

La dinamica dell’incidente

Lo schianto è avvenuto nel territorio di Afragola, nei pressi del centro commerciale Le Porte di Napoli. Al momento le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Secondo le immagini scattate da alcuni passanti, una delle auto si è ribaltata, rimanendo sottosopra al centro della carreggiata.

Conseguenze sul traffico e soccorsi

L’incidente ha provocato lunghe code sulla strada, in attesa dell’arrivo dei soccorsi e dei servizi per la rimozione dei veicoli coinvolti.

Non è ancora chiaro se vi siano feriti né quali siano le loro condizioni. Le autorità competenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.