Tragedia nella notte tra domenica e lunedì lungo via Nazionale ad Angri. Un giovane di appena 20 anni, Pasquale Pio, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale mentre viaggiava in sella a un motociclo.

Lo scontro con un’auto

Secondo una prima ricostruzione, la moto si è scontrata con un’auto guidata da un 30enne. L’impatto si è rivelato fatale per il ragazzo, nonostante i soccorsi immediati.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità. L’intera comunità di Angri è sotto shock per la morte del giovane, molto conosciuto in città.