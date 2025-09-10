Grave incidente stradale a Torre del Greco, all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio. Il sinistro si è verificato poco prima dell’1.45 all’altezza dell’incrocio tra via Purgatorio e via Circumvallazione. A perdere la vita è stata Annunziata Mele, 22 anni, originaria di Acerra. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di una moto Honda, condotta da un 38enne di Napoli. L’uomo, rimasto gravemente ferito nello scontro, è stato trasportato in ospedale e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente ha riportato invece lesioni lievi: dopo le cure in pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Sulla dinamica del sinistro indagano i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’impatto e avviato accertamenti per ricostruire con precisione le cause della collisione.