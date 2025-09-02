Un incidente stradale si è verificato nei pressi dello svincolo per il raccordo Avellino-Salerno, all’ingresso dell’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Avellino, subito dopo l’area di servizio di San Mango in Piemonte.

I soccorsi

Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza della Vopi Salerno. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La dinamica dell’incidente

L’impatto ha coinvolto solo due veicoli: un’utilitaria guidata dalla donna ferita e un tir, entrambi provenienti da sud e diretti verso Avellino. Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.