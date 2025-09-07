Grande successo per l’edizione di settembre della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Secondo i primi dati provvisori diffusi dal MiC, sono stati oltre 230mila i visitatori che hanno approfittato dell’apertura gratuita in tutta Italia.

I siti più visitati

Tra le mete più affollate spiccano:

Parco archeologico di Pompei: 17.670 ingressi

Reggia di Caserta: 14.987

Colosseo – Anfiteatro Flavio: 14.113

Pantheon: 12.020

Gallerie degli Uffizi: 10.262

Foro Romano e Palatino: 9.979

Galleria dell’Accademia di Firenze: 7.126

Musei Reali di Torino: 6.305

Palazzo Pitti: 6.093

Castel Sant’Angelo: 5.293

I principali musei e parchi archeologici

Ottimi numeri anche per altre importanti realtà culturali:

Villa d’Este (Tivoli): 5.260 visitatori

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento (Napoli): 4.869

Palazzo Reale di Napoli: 4.643

Museo di Capodimonte (Napoli): 4.500

Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 4.262

Castello di Miramare (Trieste): 3.303

Paestum e Velia: 3.174

Ercolano: 3.148

Tra i musei romani:

Palazzo Barberini: 2.930

Cappelle Medicee (Bargello): 2.816

Terme di Caracalla: 2.739

Galleria Nazionale d’Arte Moderna: 2.733

Terme di Diocleziano: 2.673

Villa Adriana (Tivoli): 2.530

Galleria Borghese: 2.070

Le altre realtà

In evidenza anche:

Palazzo Ducale di Mantova: 2.288

Ostia Antica: 2.226

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: 1.924

Castel del Monte: 1.914

Castello Svevo di Bari: 1.795

Un appuntamento fisso con la cultura

La #domenicalmuseo conferma ancora una volta il grande interesse del pubblico per il patrimonio culturale italiano. Ogni prima domenica del mese, cittadini e turisti hanno l’occasione di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche e luoghi d’arte statali, valorizzando così il legame tra comunità e cultura.