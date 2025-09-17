Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Luigi Cavallaro, nei pressi di un noto bar della zona. Una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata investita da una Fiat Panda nera mentre attraversava la strada a pochi metri dalla sua abitazione. L’impatto, particolarmente violento, non le ha lasciato scampo: la pensionata è deceduta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva a velocità sostenuta quando ha centrato in pieno l’anziana, sbalzandola sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

Alla guida della vettura si trovava una donna, rimasta illesa ma sotto choc. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

La tragedia si è consumata davanti a numerosi passanti e residenti della zona, testimoni impotenti della scena. Le indagini delle autorità competenti dovranno chiarire le responsabilità e stabilire se vi siano state eventuali violazioni al codice della strada.