Tragedia a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove un uomo anziano è stato trovato senza vita dal figlio in una zona boschiva, mentre era uscito per raccogliere funghi. Il corpo presentava evidenti segni di morsi, compatibili con un’aggressione da parte di cani.

L’indagine della Procura di Nola

La Procura di Nola ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e ha aperto un fascicolo ipotizzando omicidio colposo. Gli investigatori non escludono che i cani possano appartenere a qualcuno della zona e non essere randagi.

La possibile causa della morte

Secondo le prime indiscrezioni, l’anziano potrebbe essere deceduto a causa di una grave emorragia provocata dalle ferite riportate nell’aggressione. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di branchi di cani nell’area e ricostruendo con esattezza la dinamica dell’accaduto.