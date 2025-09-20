Momenti di panico ieri sera a Sarno, in provincia di Salerno, all’interno di un negozio di detersivi di via Roma, dove una donna è rimasta ferita da un colpo di pistola.

La vittima e le condizioni

La donna, titolare dell’attività, è stata trasportata immediatamente con un’ambulanza all’Ospedale “Martiri di Villa Malta”. Le sue condizioni sono serie, ma non critiche, e al momento non sussiste pericolo per la vita. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile.

Dinamica dell’incidente

Inizialmente si era ipotizzata una tentata rapina, ma le indagini della Polizia di Sarno hanno rapidamente escluso questa pista.

Secondo quanto emerso, il colpo sarebbe partito dalla pistola in dotazione al figlio della donna, appartenente alle Forze dell’Ordine, mentre stava pulendo l’arma.

Indagini in corso

Gli investigatori, coordinati dalla magistratura, hanno già ascoltato il figlio e il marito della vittima per una prima ricostruzione dei fatti.

L’arma è stata sequestrata su disposizione della Procura e sarà sottoposta a perizie balistiche per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.