Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Sarno. Intorno alle 23:00, in via Ingegno, nei pressi della zona industriale della città, si è verificato un violento incidente che ha visto coinvolti un motociclo e un’autovettura. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze e l’auto medica della pubblica assistenza “Sarnese”, oltre agli agenti del locale commissariato di polizia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, che resta ancora da chiarire.

I feriti trasportati in ospedale

Ad avere la peggio sono stati i due giovani a bordo dello scooter, entrambi soccorsi in codice rosso e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Sarno. Le loro condizioni sono apparse subito molto gravi.

Uno dei due ragazzi è stato poi trasferito al Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Al momento, i medici hanno preferito riservarsi la prognosi, vista la complessità del quadro clinico.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Non si esclude che siano necessarie ulteriori verifiche tecniche e testimonianze per chiarire la dinamica del violento impatto.