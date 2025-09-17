Domenica i comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana si uniranno in una giornata di sport e solidarietà a favore della Fondazione Telethon, giunta quest’anno alla sua quinta edizione.
Una manifestazione tra sport e inclusione
L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) Campania, è infatti organizzato in collaborazione con l’Associazione Sportiva Amatori Vesuvio.
Il programma prevede:
una gara podistica competitiva di 10 km, inserita nei calendari regionali FIDAL;
una passeggiata non competitiva di 2 km, pensata per famiglie, bambini e anziani.
La partenza è quindi fissata per le ore 9 a Somma Vesuviana, con un percorso ad anello che terminerà nello stesso comune.
Un evento dal forte valore simbolico
A dare il via alla gara sarà Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, il giovane carabiniere originario di Somma Vesuviana ucciso a Roma il 26 luglio 2019.
L’iniziativa sarà inoltre accompagnata dall’esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri X Reggimento Campania, che incoraggerà i partecipanti e renderà omaggio al significato sociale dell’evento.
Sport, ricerca e speranza
La presentazione ufficiale si è svolta ieri mattina presso il Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, alla presenza degli studenti del Liceo Evangelista Torricelli di Somma Vesuviana.
L’obiettivo è duplice: tagliare il traguardo sportivo e, allo stesso tempo, contribuire alla ricerca scientifica per trovare cure sempre più efficaci a favore delle persone affette da malattie genetiche rare.