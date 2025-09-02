Due giovani di Torre Annunziata, Salvatore Izzo (22 anni) e Vincenzo Cozzolino (27), hanno perso la vita domenica 31 agosto in un incidente sull’Autostrada A3, all’altezza dello svincolo di Portici, in provincia di Napoli.

La dinamica dell’incidente

I due viaggiavano insieme ad altri amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, la loro auto si è scontrata con un’altra vettura. Izzo e Cozzolino sono morti sul colpo, mentre due giovani di 22 e 24 anni hanno riportato gravi ferite.

Chi erano Salvatore e Vincenzo

Salvatore Izzo aveva appena compiuto 22 anni il 17 agosto e si stava preparando a entrare ufficialmente nell’Arma dei Carabinieri. Vincenzo Cozzolino, 27 anni, era tornato da poco a Torre Annunziata dopo diversi anni trascorsi in Umbria con la famiglia.

Lutto cittadino e cordoglio

La comunità di Torre Annunziata è sotto shock: numerosi messaggi di cordoglio sono comparsi sui social. La sorella di Salvatore lo ha ricordato come un ragazzo dal «cuore grande, sempre orgoglio della famiglia».

Il sindaco Corrado Cuccurullo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, non ancora fissati, mentre la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto le autopsie sui corpi delle due vittime.