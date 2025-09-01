Domenica di sangue sulle strade italiane. Due ragazzi di Torre Annunziata, Salvatore Izzo (22 anni) e Vincenzo Cozzolino (27 anni), hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 7 sull’autostrada A3 Napoli–Pompei–Salerno, all’altezza dello svincolo di Portici in direzione Sud.

Izzo aveva festeggiato il compleanno soltanto pochi giorni prima. Per il loro funerale il Comune di Torre Annunziata ha proclamato il lutto cittadino.

L’impatto e i soccorsi

Le due vittime viaggiavano a bordo di un’Audi A3 insieme ad altre cinque persone, rimaste ferite – due delle quali in condizioni molto gravi. L’impatto è stato devastante: la vettura, dopo lo scontro con un’altra auto, ha terminato la corsa contro una cuspide.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. Un 22enne è ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, mentre un 24enne si trova al Mare di Napoli in codice rosso.

Chiusura dell’autostrada e indagini

Il tratto della A3 interessato è stato chiuso al traffico fino alle 10.30 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale di Angri, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in una giornata segnata dal controesodo estivo. Lunghe code si sono formate in direzione Penisola Sorrentina, una delle aree più trafficate del Sud.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’unica certezza, per ora, è la violenza dello scontro, avvertita persino dai residenti dei palazzi vicini, svegliati dal fragore dell’impatto.