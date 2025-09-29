Giornata di controlli intensi per la Polizia ferroviaria nelle principali stazioni della città. Giovedì mattina gli agenti hanno effettuato due arresti distinti: un 32enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dopo un furto a bordo di un treno, e un 41enne italiano ricercato dalla magistratura.

Furto di zaino sul treno per Napoli

Il primo episodio si è verificato alla stazione Milano Porta Garibaldi. Durante un servizio antiborseggio, i poliziotti hanno notato un uomo salire su un convoglio diretto a Napoli e scendere pochi istanti dopo con uno zaino in spalla. L’atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti a fermarlo: lo zaino era stato appena rubato a un passeggero.

Il 32enne è stato arrestato per furto aggravato e il bagaglio è stato restituito al legittimo proprietario.

Ricercato fermato in Centrale

Nelle stesse ore, un secondo intervento ha avuto luogo alla stazione Centrale. Qui la Polfer ha identificato un 41enne italiano sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Piacenza.

L’uomo deve scontare una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di San Vittore.