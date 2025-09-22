Una donna di 43 anni, originaria di Cosenza e con precedenti per furto, è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Portici.

L’intervento degli agenti

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato di Portici-Ercolano è avvicinata in piazza San Ciro da un uomo che ha segnalato una donna indicandola come responsabile di un tentato furto. L’uomo ha raccontato di averla sorpresa mentre stava sottraendo denaro dalla cassa del proprio esercizio commerciale, riuscendo a trattenerla fino all’arrivo della polizia.

Le verifiche e l’arresto

Gli agenti hanno immediatamente bloccato la donna e, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio, hanno confermato quanto denunciato dal commerciante: la 43enne aveva effettivamente prelevato del denaro dal registratore di cassa. La donna è quindi arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.