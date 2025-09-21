Buone notizie per Marilina e Antonio Di Lauro, i due fratelli di Angri a cui nella notte era stato rubato il furgone adattato al trasporto di persone con disabilità. Il mezzo è recuperato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, grazie a una sinergia tra cittadini e forze dell’ordine.

A dare l’annuncio è il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che poche ore prima aveva lanciato un appello sui social per chiedere massima diffusione alle immagini delle telecamere di sorveglianza, nelle quali si vedevano i ladri all’opera.

La mobilitazione della comunità

Il caso aveva profondamente colpito la città: centinaia di cittadini hanno condiviso l’appello del sindaco e segnalato possibili avvistamenti del pulmino. Un lavoro di squadra che, unito al coordinamento delle autorità e all’analisi delle riprese video, ha portato al rintraccio del mezzo.

L’impegno delle forze dell’ordine

«Determinante – ha sottolineato Ferraioli – l’impegno dei Carabinieri di Angri, della Polizia Locale e del Commissariato di San Giorgio a Cremano, che hanno seguito ogni pista senza trascurare alcun dettaglio».

Indagini ancora in corso

Il furgone è restituito ai legittimi proprietari, ma le indagini proseguono per individuare i responsabili del furto. Intanto la comunità di Angri può tirare un sospiro di sollievo e celebrare un risultato che è il frutto di collaborazione, solidarietà e senso civico.