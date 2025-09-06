Nella notte i carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno arrestato Ciro Alfuso, 27enne di Casalnuovo di Napoli già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio.

L’operazione a Ponticelli

Poco prima delle 23, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato tre uomini intenti a smontare una Smart in via Molino dell’Annunziata, a Ponticelli. Alla vista dei militari, i tre hanno tentato la fuga a bordo di una Peugeot 208.

L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando l’auto è finita contro un muretto lungo una strada di campagna. I tre occupanti sono usciti illesi dal veicolo: Alfuso è stato immediatamente bloccato, mentre i complici sono riusciti a fuggire nella vegetazione circostante.

Il ritrovamento e le indagini

All’interno della Peugeot i carabinieri hanno rinvenuto indumenti e strumenti utilizzati per il furto di automobili. La Smart, rubata poche ore prima a Meta di Sorrento, è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Alfuso è stato trasferito in caserma e poi condotto in carcere, mentre proseguono le indagini per individuare i complici.