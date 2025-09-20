L’Inghilterra è nuovamente aperta agli studenti Erasmus? La risposta è sì, ma con alcune condizioni. Grazie ai fondi provenienti dagli anni 2019 e 2020, gli studenti possono ancora partecipare al programma Erasmus nel Regno Unito fino all’esaurimento dei fondi. Tuttavia, è fondamentale verificare con la propria università le condizioni specifiche per svolgere il proprio Erasmus.

L’Erasmus in Inghilterra offre numerosi vantaggi, tra cui il curriculum accademico internazionale; avere un’esperienza di studio all’estero può essere un fattore importante per le aziende durante le selezioni di lavoro. L’Inghilterra è ricca di cultura e tradizioni, con città come Londra che offrono un’esperienza unica, ma soprattutto migliorare la propria conoscenza della lingua inglese può essere un vantaggio significativo per il futuro non solo lavorativo.

Costi e alloggi

Il costo della vita in Inghilterra può variare, ma in generale gli studenti possono aspettarsi di spendere circa 700-900 euro al mese. Per quanto riguarda gli alloggi, le opzioni più economiche sono:

– Camere in appartamenti condivisi: circa 290-350 euro al mese

– Residenze universitarie: possono offrire prezzi competitivi e servizi aggiuntivi

Come partecipare al programma Erasmus in Inghilterra

Per partecipare al programma Erasmus in Inghilterra, gli studenti devono:

– Verificare le condizioni con la propria università: ogni università ha le proprie regole e requisiti per partecipare al programma

– Scegliere la destinazione: Londra è una delle città più popolari per gli studenti Erasmus, ma ci sono molte altre opzioni

– Prepararsi per la vita in Inghilterra: gli studenti dovrebbero essere preparati per la cultura e le tradizioni inglesi, nonché per la lingua